Man met platte band wordt overvallen en ziet zijn wagen in vlammen opgaan

Tervuren - Een geval van bijzonder bruut geweld in Tervuren afgelopen weekend. Een 56-jarige man die zijn auto aan de kant zette nadat die een platte band had gekregen, werd overvallen en geslagen en zag vervolgens zijn wagen in vlammen opgaan. De twee daders zijn spoorloos.

De feiten speelden zich af in de nacht van vrijdag op zaterdag op de Tervurenlaan in Tervuren. Een 56-jarige man uit het Waalse Rixensart reed met zijn wagen in de richting van Brussel toen hij een platte band kreeg. Hij zette zijn auto aan de kant en wilde zijn band vervangen, toen achter hem een auto stopte. De man werd verblind door de koplampen van de wagen. Vervolgens stapten er twee mannen uit die zijn geld eisten. De vijftiger kreeg enkele rake slagen en stampen en werd gedwongen om zijn portefeuille af te geven.

Daarop staken de twee mannen zijn wagen in brand en vluchtten ze weg. De man werd lichtgewond naar het ziekenhuis overgebracht, maar kon al snel naar huis. Het parket van Leuven stuurde het gerechterlijk lab, de branddeskundige en de branddetectiehond om de plaats van het incident verder te onderzoeken. De politie -delict te onderzoeken en sporen te vrijwaren. De recherche van de politiezone Voer en Dijle volgt de zaak verder op.