Van supersterren blijf je beter af in China: speler zwaar gestraft na vuile fout op Witsel

Chinees international Qin Sheng werd zwaar gestraft voor een venijnige fout op Axel Witsel. Hij werd meteen na het incident al met rood van het veld gestuurd maar werd nu ook door zijn club Shanghai Shenhua hard aangepakt. Van de supersterren in de Chinese Super League blijf je duidelijk beter af...

In de 25e minuut in het duel tussen Shanghai Shenhua en Tianjin Quanjian ging Qin Sheng ostentatief op de voet van Axel Witsel staan. Een duidelijke en venijnig vuile fout die terecht werd bestraft. Witsel kon de wedstrijd wel hervatten en zou later de ultieme gelijkmaker scoren met een heerlijke volley.

Witsel échappe au rouge & marque un très beau but, gros raté de Pato... Résumé de Shanghai-Tianjin https://t.co/E5mpSMMhRx #CSL2017 pic.twitter.com/EYPnogEOFt — SFR Sport (@SFR_Sport) March 11, 2017

Maar zijn fout kreeg nog een vervolg voor Qin Seng. Zijn voorzitter Wu Xiaohui was woedend, gaf de speler een boete van zo’n 40.000 euro, zette hem prompt bij de reserven en zou ook zijn loon willen aanpakken...

Het officiële statement van Shanghai Shenhua was alvast duidelijk: “In de 24e minuut ging Qin Sheng opzettelijk op de voet van zijn tegenstander staan en hij kreeg een rode kaart van de scheidsrechter. Zijn gedrag was tegen alle sportiviteit. De club zal zijn houding en verdere prestaties opvolgen en dan beslissen of zijn jaarsalaris zal worden aangepast. In het nastreven van sportieve doelen zal de club zijn beleid over zijn spelers niet aanpassen. We zien dit als een les voor de toekomst en zullen dergelijke incidenten vermijden.”

De voorzitter was echter nog veel harder: “Het uiterst irrationele gedrag van Qin Sheng heeft het imago van onze club, het voetbal van Shanghai en zelfs het ganse Chinese voetbal ernstig bezoedeld. Al de inspanningen van anderen gingen verloren door hem. Na zijn gele kaart in de seizoensopener hadden we Qin Sheng voor de wedstrijd al gewaarschuwd over zijn zwak gedrag op het veld. Onze herhaalde waarschuwingen konden echter niet voorkomen dat dit gebeurde. Ik denk niet dat hij gewoon opging in het heetst van de strijd, het is een flagrante schending van de waarden van onze club.”

Qin Seng moest zich publiekelijk excuseren, wat hij ondertussen ook al deed: “Spannende wedstrijd maar domme fout”, zette hij op sociale media. “Mijn persoonlijke gedrag beïnvloedde de hele ploeg. Ik wil mijn excuses aanbieden aan de fans, de club en de coaches, evenals mijn vrienden op het veld. Als een professionele speler mag ik niet zo wraak nemen en moet ik de beslissing van de scheidsrechter respecteren.”