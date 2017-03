Coup de théâtre in Tirreno: peloton vast achter gesloten overweg, kopgroep moet wachten

Vreemde taferelen in de Tirreno-Adriatico. Het peloton moest tijdens de zesde etappe op weg naar Civitanova Marche stoppen voor een gesloten overweg waardoor het minuten verloor op de kopgroep. De organisatie vond er dan maar niet beter op dan de koplopers ook te laten wachten tot het peloton weer tot op drie minuten kwam.

Op 86 kilometer van de aankomst van de zesde rit in de Tirreno-Adriatco zorgde een trein voor opschudding in de wedstrijd. Enkele minuten nadat de koplopers gepasseerd waren, gingen de slagbomen bij een overweg dicht net voor dat het peloton passeerde. Quintana en co moesten minutenlang wachten, terwijl de koplopers aanzienlijk uitliepen.

Even later greep de organisatie in en besliste het dat de koplopers de remmen moesten dichtknijpen om het peloton te laten terugkeren. Dat de renners net op dat moment in strijd waren voor de bergpunten op het enige klimmetje van de dag maakte de coup de théâtre compleet. Uiteindelijk mochten de leiders toch strijden voor de punten en was het de Italiaan Davide Ballerini die de volle buit pakte en daarmee ook zijn bergtrui veiligstelde. Door de stilstand voorin, verkleinde de achterstand van het peloton op de vroege vlucht opnieuw tot iets minder dan drie minuten, net zoals het was voor dit treinincident.