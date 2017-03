Ook Anderlecht wil niet langer maandagvoetbal: "Twee jaar geleden deed iedereen of zijn neus bloedde"

Ook Anderlecht is niet langer vragende partij om al dit seizoen maandagavondvoetbal in te voeren. Dat verklaarde manager Herman Van Holsbeeck vanmiddag op de voorstelling van de kalender van de play-offs.

Na de kwalificatie van Anderlecht, AA Gent en RC Genk voor de 1/8ste finales van de Europa League werd door sommigen in de Pro League geopperd om dit seizoen al maandagavondvoetbal in te voeren in de competitie, opdat de drie Belgische vertegenwoordigers de Belgische kansen zo goed mogelijk zouden kunnen verdedigen. De kleinere clubs verzetten zich daar echter tegen omdat maandagavond moeilijker is voor supporters, zodat de clubs vreesden voor een kleinere recette. Ook Club Brugge had bezwaren, aangezien het twee seizoenen geleden met hetzelfde probleem geconfronteerd werd, maar toen geen gehoor kreeg met zijn klacht over de belasting van Europees voetbal.

Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck brengt nu begrip op voor die argumenten: "Of het correct is dat de Pro League omwille van het Europese voetbal wacht met de bekendmaking van speeldagen 3 tot en met 8? Ja, al begrijp ik ook Club Brugge. Toen zij twee jaar geleden met dat probleem geconfronteerd werden, deed iedereen of zijn neus bloedde. Dan is het normaal dat - als we maandagvoetbal willen invoeren - we dat volgend seizoen doen."

Toch gelooft Van Holsbeeck dat Anderlecht op beide fronten kan blijven meestrijden: "Coach Weiler verzekerde me dat onze kern gewapend genoeg is om twee wedstrijden per week aan te kunnen. Dus ja, we kunnen zo ver mogelijk proberen te raken in de Europa League, én competitief blijven in de competitie. Ook al beloven het moeilijke play-offs te worden. Wij zijn natuurlijk - samen met Club Brugge - favoriet, maar schrijf AA Gent toch ook nog niet af. Zij blijven een zéér gevaarlijke outsider."