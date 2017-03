Waarom de kalender van de play-offs (nog) niet helemaal bekend is

De Pro League stelde vanmiddag de kalender voor de play-offs in het Belgische voetbal voor. Opvallend: in Play-off 1 zijn enkel de speeldata van de eerste twee én de laatste twee speeldagen al bekend. Over speeldagen 3 tot en met 8 wordt pas op maandag 20 maart gecommuniceerd.

In tegenstelling tot vorige seizoenen maakte de kalendercommissie vandaag nog niet de integrale en volledige speelkalender bekend voor Play-off 1. De oorzaak van dat uitstel ligt bij het knappe Europese parcours van de drie overgebleven Belgische deelnemers in de Europa League: Anderlecht, AA Gent en RC Genk. Omdat de Pro League rekening wil houden met de speeldata (en mogelijke verre verplaatsingen) van Belgische ploegen in een eventuele Europese kwartfinale, wil het de resultaten van de duels tussen Anderlecht en APOEL Nicosia enerzijds en RC Genk en AA Gent anderzijds afwachten.

Op basis van een eventuele kwalificatie, zou de kalendercommissie de ploegen in kwestie dan een zo lang mogelijke rustperiode rond dat Europese topduel kunnen toekennen. Let wel: de discussie rond eventueel maandagvoetbal lijkt niet langer gevoerd te worden, nadat na AA Gent ook Anderlecht - bij monde van manager Herman Van Holsbeeck - zijn verzoek daartoe introk.