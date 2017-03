Club Brugge-manager Mannaert: "Als Anderlecht nu de titel pakt, zou dat dubbel en dik verdiend zijn"

Vincent Mannaert mag dan gezien de blessurelast van zijn Club Brugge vooraf misschien gehoopt hebben op een rustig begin in Play-off 1, de kalendermakers verhoorden de gebeden van de manager van blauw-zwart niet. Toch vindt Mannaert Club nog steeds evenveel titelfavoriet als leider Anderlecht. Al geeft ook hij toe dat een eventuele titel van paars-wit in combinatie met een kwartfinale in de Europa League een straffe prestatie zou zijn.

Club Brugge moet de play-offs wel aanvatten zonder Gouden Schoen Izquierdo, en ook Limbombe en Diaby zijn nog buiten strijd. Voor de bekendmaking van de kalender hoopte Mannaert dan ook op een makkelijk programma aan het begin van de play-offs, maar met een uitwedstrijd op het veld van AA Gent als opener kreeg hij niet bepaald zijn wens.

Toch reageerde Mannaert na de bekendmaking laconiek: "Ach, we begonnen vorig seizoen ook aan de play-offs met een bijzonder zwaar programma zonder Engels en Refaelov, toen hadden we zelfs drie uitwedstrijden op rij in het begin. En toen was er ook even paniek nadat we met 4-2 verloren op Genk. Maar dat wil wel zeggen dat we aan het einde drie thuismatchen hebben. Als we dus in de eerste speelronde kunnen aanklampen, dan kunnen we aan het einde - hopelijk op volle kracht tegen dan - het verschil maken."

"Vergeet niet: het is nog maar twee weken geleden dat we met 5-0 wonnen tegen Zulte Waregem, zo slecht zijn we dus ook weer niet. Ik twijfel er niet aan dat we ons elan zullen terugvinden. Ja, we zijn nu even spelers kwijt die het verschil kunnen maken, maar dan moeten we dat maar collectief opvangen. Onze kern is daar ruim genoeg voor. Ter illustratie: vorig seizoen speelden we onze twee moeilijkste wedstrijden - op Gent en op Anderlecht - ook met Ruud Vormer op de rechterflank."

"Maandagvoetbal? Er is geen enkele reden om daarover te spreken. Dat had men bij de start van het seizoen moeten beslissen. Of dat betekent dat Anderlecht zo een meer belastend programma heeft? Ach, het gaat al bij al om één wedstrijd, om één dag verschil. Maar het moet gezegd: als Anderlecht de titel pakt in hetzelfde seizoen waarin het ook een kwartfinale in de Europa League afwerkt (wat Club Brugge twee jaar geleden niet lukte, nvdr.), dan zou dat dubbel en dik verdiend zijn."

Anderlecht favoriet?

"Of Anderlecht dan ook de favoriet is voor de titel? Volgens mij zijn we nog steeds met twee favorieten. Het is niet omdat wij gisteren een late tegengoal pakken, dat we plots minder favoriet zijn. Dat puntenverlies tegen STVV is wel een tegenvaller om een andere reden: anders waren we als leider aan de play-offs begonnen. Nu moeten we punten goedmaken op Anderlecht, in plaats van te genieten van een bonus. Het is zelfs zo dat we twéé punten moeten goedmaken op Anderlecht: eentje om de achterstand in het klassement weg te werken, en eentje omdat reglementair bepaald is dat de leider na de reguliere competitie bij een gelijke stand aan het einde van de play-offs het voordeel krijgt. Dat wil zeggen dat we tegen Anderlecht twee maal voluit moeten spelen om te winnen, en dus niet kunnen speculeren."

Mannaert ziet door de halvering van de punten ook de rest van het peloton plots in zijn achteruitkijkspiegel opdoemen: "Bij Gent geloven ze nog steeds in de titel, geloof me. En Zulte Waregem en Charleroi zijn ook altijd taaie klanten. De beslissing zal volgens mij dus laat vallen. Op de laatste speeldag? Dat zit er wel dik in."

"Of Gent nog kampioen kan worden? Dat is niet onmogelijk, op voorwaarde dat ze een reeks neerzetten zoals Standard dat deed in de eerste editie van de play-offs. Als je een sterke start neemt, zit je snel in een flow, en dan kan veel. Ze zullen bij Gent ook blij zijn dat ze tegen ons en Anderlecht mogen beginnen, dan weten ze meteen dat het er vol op moet zijn. Maar het zal een heel sterk AA Gent vragen om dit verschil nog goed te maken, met twéé ploegen voor hen die met een voorsprong aan de play-offs beginnen."