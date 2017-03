N-VA haalt uit naar Gentse burgemeester: “Termont steekt zijn sympathie voor krakers nooit onder stoelen of banken”

Gent - Het aantal kraakpanden in Gent steeg van 98 in 2013 naar 159 op het einde van 2016. Dat blijkt uit cijfers die N-VA-raadslid Isabelle De Clercq opvroeg bij het stadsbestuur. “Uit de cijfers blijkt zonneklaar dat de kraakproblematiek voor dit stadsbestuur, Open Vld incluis, geen enkele prioriteit heeft”, zegt De Clercq.

In 2013 waren er 98 kraakpanden gekend bij de politie. Dat aantal steeg naar 128 in 2014, zakte naar 115 in 2015 maar kende opnieuw een stijging naar 159 eind 2016, zo blijkt uit de cijfers.

“In maart 2015 stemde de voltallige meerderheid tégen mijn motie gericht aan de federale regering om de wetgeving inzake kraken te verstrengen. Burgemeester Termont steekt zijn sympathie voor krakers ten andere nooit onder stoelen of banken.” Termont zei op de raad van 24 maart 2015 dat hij het vreemd vond dat de Gentse N-VA vroeg om politieke druk te zetten bij een hogere regering waar haar partijgenoten deel van uitmaken.

Kraken als reguliere bron van inkomsten

De Clercq zegt verder dat “kraken nu blijkbaar een reguliere bron van inkomsten van criminelen is”, omdat de Roma-krakers uit de Gentse Holstraat verklaarden dat ze 150 euro “huur” betaalden aan een Slovaak. “Waarom het Gentse stadsbestuur en de politie dit misdadig circuit van ‘inbreker-verhuurders’ niet aanpakt is voor N-VA Gent een compleet raadsel. Al hoeft het misschien niet te verbazen met een burgemeester die vindt dat kraken om economische motieven best ok is.”

Verantwoordelijkheid opnemen

Fractieleider en lijsttrekker Elke Sleurs zegt dat Termont zijn verantwoordelijkheid moet opnemen.”Dit niet doen is schuldig verzuim. (...) Verschillende specialisten geven aan dat er wel degelijk mogelijkheden zijn”, klinkt het. Sleurs rekent er daarnaast ook op dat het federale parlement snel werkt maakt van een verstrenging van de wetgeving.