Circusartiest moet gevaarlijke show vroegtijdig afsluiten na incident met krokodil

De grootste nachtmerrie voor iedere krokodillentemmer is zaterdagavond werkelijkheid geworden voor deze man uit Vietnam. Toen hij met gevaar voor eigen leven zijn hoofd in de bek van het reptiel plaatste, vond het schokkende moment plaats. De krokodil sloot plotseling zijn bek voor de ogen van het publiek en verwondde de artiest.

De show vond plaats in de Vietnamese provincie Ha Nam. Normaal gezien entertainde de temmer zijn publiek met een krokodil die hij al jarenlang gebruikte, maar eerder die dag was het dier gestorven. Om het publiek niet in de steek te laten, besloot hij dan maar om een onervaren krokodil als vervanger aan te duiden. Een keuze die hem achteraf bekeken erg zuur opbrak.

De circusartiest bloedde hevig toen hij zich uit de bek van de krokodil kon loswrikken. Hij kreeg meteen na het incident een handdoek toegereikt en wandelde onder begeleiding van collega’s van het podium. Volgens Pham Van High, de voorzitter van het district Thanh Liem, maakte het circus deel uit van het ministerie van Cultuur, Sport en Toerisme.

Er is inmiddels een onderzoek gestart rond het incident. “Gelukkig bleef alles beperkt tot enkel wat verwondingen”, liet Van High nadien nog weten. “Hij wordt momenteel verzorgd in een ziekenhuis en stelt het wel.”