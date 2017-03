Lijkt u nog op de foto op uw rijbewijs? Zo niet, dan riskeert u een boete

Iedereen die niet meer lijkt op de foto op zijn of haar rijbewijs loopt het risico een boete te krijgen. Het gaat enkel om Belgen met een papieren rijbewijs, wat neerkomt op 65 procent van de huidige bestuurders.

Een papieren rijbewijs is in principe onbeperkt geldig. Op voorwaarde dat de bestuurder nog lijkt op de foto op het rijbewijs. “Het gaat niet over een snor of een baard, maar wie nu nog een zwart-witfoto voorlegt, mag er vanuit gaan dat het rijbewijs niet meer geldig is”, aldus Stephanie Gille van de Leuvense politie.

Ontdekt de politie dat je foto niet meer geldig is, dan heb je twee weken de tijd om er iets aan te doen anders riskeer je een boete. Met het Europees digitaal rijbewijs kan dat niet gebeuren, aangezien dat om de tien jaar vernieuwd moet worden. In 2033 moeten alle papieren rijbewijzen in ons land vervangen zijn door elektronische exemplaren. Die kan je in het gemeentehuis bestellen voor twintig euro. “We raden iedereen aan om een nieuw rijbewijs aan te vragen”, zegt Gille. “Zeker wanneer je veel naar het buitenland reist, is het toch wel interessant om een nieuwe elektronische versie te hebben. Dan riskeer je de minste problemen bij controle door politie in het buitenland.”