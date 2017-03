Ze beloofden familie en vrienden een deel van hun miljoenenerfenis. Maar dat draaide helemaal anders uit

Ashley en Stevie-Nia Coombs waren dolgelukkig, toen ze kwamen aankloppen bij hun familie en vrienden. Ze waren 200 miljoen pond rijker, meer dan 230 miljoen euro. En daarmee wilden ze beloofden ze aan al hun naasten dat ze geweldige dingen voor hen gingen doen. Op Mail Online vertellen hun ouders hoe het echt verliep.

Aan zijn ouders beloofde Ashley een villa met acht slaapkamer en een klein deeltje van de som. Maar Marion (58) en Simon (58) waren daar heel blij mee, omdat ze zo 5 miljoen pond op hun rekening zouden zien verschijnen. Ze besloten meteen om hun job op te zeggen en begonnen alvast mee te vieren met het geluk van hun zoon en schoondochter.

Dat straffe bedrag zouden Ashley en Stevie-Nia krijgen op de dag van hun huwelijk, van een grootvader van het meisje. “Die heeft kanker en wil zijn geld aan ons schenken, we gaan trouwen eind december”, zeiden ze altijd tegen hun familie en vrienden. Daarbij lieten ze steeds een erfenisakte zien, ondertekend door hun grootvader met het indrukwekkende bedrag van 200 miljoen pond er duidelijk op.

Maar alles draaide anders uit. Het huwelijk was gepland voor in 2012. Maar het werd uitgesteld. En nog eens uitgesteld. “Maar ze had altijd meteen een duidelijke uitleg klaar. Ze hoefde niet na te denken over een nieuwe leugen, of zo”, zei haar schoonmoeder. Terwijl Ashleys en Stevie-Nia’s vrienden hun overladen met cadeaus, uit dankbaarheid, bleef het maar duren en duren. Na een tijd beseften ze het: het geld gaat niet komen.

Meer dan 30.000 euro schulden

Maar Marion en Simon, de ouders van Ashley, hebben ondertussen wel een schuld van meer dan 30.000 euro op hun bankrekening. Zij hadden immers te vroeg gejuicht en waren al snel op grotere voet gaan leven, omdat ook zij miljonair gingen zijn. Nu moeten ze hun huis verkopen om de kosten te kunnen dekken.

“We zitten tot over onze oren in de schulden nu. Ze zeiden dat ze onze hypotheek gingen afbetalen, onze autoleningen, een lening die we gestart waren om een caravan te kopen. Al ons spaargeld is op”, zegt Marion aan Mail Online. Eigenlijk wilden ze ook graag nog een grote villa kopen en op reis gaan naar de Grand Canyon maar dat kan niet meer. De Range Rover die ze bestelden, moeten ze teruggeven.

Niet alleen zij ondervinden problemen. Ashley en Stevie-Nia zouden heel veel vrienden hebben aangezet om te stoppen met hun job, hun huizen te verkopen en zich zelfs aan een dure procedure voor reageerbuisbevruchting te wagen. “Want wij betalen alles terug, zodra we de erfenis hebben”, hadden ze gezegd.

Niets verkeerd gedaan

Ashley en Stevie-Nia zijn nu hun thuisstad Swansea in het Verenigd Koninkrijk ontvlucht, want hun familie en vrienden zijn woedend op hen. Toch zou dat niet nodig zijn, want volgens de politie “hebben ze niets verkeerd gedaan.” Volgens hen is er niets illegaals gebeurd. “Ze hebben geen enkele winst gehaald uit hun bedrog, het gaat enkel om mentale schade.”