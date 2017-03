Rutte klopt Wilders in de peilingen, maar wie won het debat? Wij maakten de analyse

Voor het eerst stijgt de liberale VVD van premier Mark Rutte weer boven Geert Wilders uit in de meest recente verkiezingspeilingen. Die rivaliteit is meteen ook de reden waarom Wilders zelf voor het eerst een rechtstreeks duel aanging met Rutte. De hele verkiezingscampagne lang ging Wilders de debatten, georganiseerd door de “linkse haatmedia”, uit de weg. De meest opvallende vaststelling in een debat zonder grote overwinnaars: Wilders liet voor het eerst de grote scheldtirades achterwege.