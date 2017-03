Ongediertebestrijder stuit op erg akelige verrassing wanneer hij huis inspecteert

Ongediertebestrijder Noel Parminter heeft een bijzonder eng moment kunnen filmen in de Australische stad Brisbane. De video laat zien hoe hij in een woning stuit op een groot nest met tientallen spinnetjes. Maar amper een paar seconden later bleek ook de immense moederspin in de buurt te zijn.

Parminter plaatste het filmpje vrijdag op zijn Facebook-pagina. De ongediertebestrijder moest aanvankelijk controleren of er zich termieten in het huis bevonden. In plaats daarvan ontdekte hij dat het er krioelde van de jachtkrabspinnen. Bovendien schrik hij zelf ook een beetje toen hij opeens de moederspin te zien kreeg. “Dit is een van de grootste die ik in mijn afgelopen zestien jaar als ongediertebestrijder heb gezien”, vertelde hij aan 7 News. Volgens de Australiër ging het om een exemplaar van wel 20 centimeter lang.

“Gelukkig zien ze er meedogenlozer uit dan dat ze in werkelijkheid zijn”, verklaarde hij nog. “ De jachtkrabspin eet hoofdzakelijk insecten en is niet dodelijk voor de mens.” De akelige beelden zijn op enkele dagen tijd al door meer dan 150.000 mensen bekeken.