Ben jij verslaafd aan porno? Dankzij deze simpele test weet je het meteen

4.6 miljard uren. Zolang keken de gebruikers van de populaire site Pornhub naar erotische video’s in 2016. Maar hoe weet je dat een probleem hebt en je wel degelijk verslaafd bent? Psychologen van de Hongaarse universiteit Eötvös Loránd hebben een simpele test ontworpen, waarmee je zelf kan aftoetsen of jij een probleem hebt.

“Meestal is het niet problematisch als je naar porno kijkt. Dan heeft het ook geen negatieve effecten in je romantische relaties.” Maar 4 procent van de pornogebruikers zouden wel degelijk hun conclusies moeten trekken uit hun overmatig pornogebruik, zo blijkt uit het wetenschappelijk onderzoek. Die “verslaafden” kijken soms meer dan 110 minuten porno per week. Wie zo veel naar porno kijkt, is er na een tijd obsessief mee bezig, aldus de studie.

Maar wanneer heb je precies een probleem? Deze test is de eerste stap in het ontdekken of je een probleem hebt. Schrijf achter elke score een cijfer van 1 tot en met 7. 1 staat voor “nooit”, 2 voor “zelden”, 3 voor “af en toe”, 4 voor “soms”, 5 voor “vaak”, 6 voor “heel vaak”, 7 voor “altijd”.

* Porno is een belangrijk deel van mijn leven.

* Ik gebruik porno om me kalmer te voelen en mijn gevoelens uit te balanceren.

* Het voelt voor mij aan dat porno een probleem is voor mijn seksleven.

* Ik voel dat ik meer en meer porno moet kijken om bevredigd te worden.

* Ik word gestresseerd als iets er me van weerhoudt om porno te kijken.

* Ik denk regelmatig aan hoe goed het voelt om porno te kijken.

* Als ik porno krijg, dan heb ik minder negatieve gevoelens.

* Doordat ik naar porno kijk, heb ik het gevoel dat ik niet de beste versie van mezelf ben.

* Ik voel dat ik meer en meer porno moet kijken om al mijn verlangens te kunnen bevredigen.

* Toen ik besloot om nooit meer porno te kijken, kon ik dat alleen maar voor een korte periode.

* Ik word geïrriteerd als ik geen porno kan kijken.

* Ik plan continu wanneer ik porno kan kijken.

* Ik laat de spanning in mijn leven los als ik naar porno kijk.

* Ik zeg andere hobby’s of vrijetijdsbesteding af om porno te kunnen kijken.

* Ik kijk steeds extremere porno, omdat de porno die ik daarvoor keek, minder verzadigend was.

* Ik kon het maar een tijdje volhouden om geen porno te kijken, waarna ik meteen weer herviel.

* Ik mis porno heel erg, als ik het een tijd niet meer heb gekeken.

Scoor je meer dan 76, dan kan je misschien best eens langs een psycholoog langs gaan, die je met diepte-interviews kan verder helpen, aldus de onderzoekers.