Donald Trump dwarsboomt mogelijk finale Play-off 2

Gisteren werd de play-off-kalender bekendgemaakt en zoals bekend is dat altijd goed voor wat puzzelwerk. April is de maand van de wielerklassiekers, wat ervoor zorgt dat de houders van de tv-rechten en de plaatselijke overheden een stevige impact hebben op wie waar en wanneer voetbalt. Bovendien spelen Anderlecht en Genk meer dan waarschijnlijk ook nog Europees donderdagvoetbal in april. Dit jaar komt er nog een extra stoorzender bij: de Amerikaanse president Donald Trump plant op 24 en 25 mei immers een bezoek aan België en dat zal wellicht elke politiedienst in het land mobiliseren. Zodat de finale van Play-off 2 (25 mei) in het gedrang komt.