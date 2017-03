CEO belooft hard optreden tegen hooligans: “Antwerp moet af van slecht imago”

Nauwelijks zit Antwerp terug in eerste klasse of daar komen de eerste paniekberichten al: ja maar, hoe zit dat daar met die hooligans? CEO Patrick Decuyper begrijpt de onrust maar belooft plechtig: “Gasten die zich niet kunnen gedragen, die moeten we kwijt. Dat is mijn belangrijkste ambitie voor volgend seizoen. Alleen dan kunnen we een grote club worden.”

“De titelmatch op Roeselare en de viering op de Bosuil is zonder één incidentje verlopen”, zegt Decuyper tevreden. De grote baas van de nieuwbakken eersteklasser beseft dat zijn club een imagoprobleem heeft en wil daar prioriteit nummer één van maken. “Wij willen naar Anderlecht, Standard, Club Brugge gaan zonder problemen met de fans. Wij gaan een softwaresysteem invoeren - dat ze ook al bij Club Brugge gebruiken - waarbij de supportersfederatie kan zien wie er te veel heeft uitgespookt. Die zullen dan worden geweigerd en niet meer mee mogen op de bus naar uitwedstrijden. We moeten van dat imago af, want dat is de grootste hindernis die we moeten nemen om een grote club te worden. Als we dat geweld kunnen achterlaten, komen er families met kleine kinderen naar het stadion. Nu durven die niet te komen.”

“En ook sponsors willen zich niet associëren met een club waar er veel geweld is. Daarom moet het eruit. Voetbal en geweld gaat niet samen. Daar gaan we enorme inspanningen voor leveren. Ze hebben zaterdag getoond dat ze het kunnen en ik hoop dat het volgend seizoen elke week zo zal zijn. Die zich niet kunnen gedragen, die moeten we kwijt. De oude garde van hooligans, daar kan je mee praten en die zeggen ook dat het is gepasseerd. Er is alleen nog een jonge garde die het nodig vindt om onnozel te doen. Als we het geweld kunnen bannen, worden we een grote club.”

Opmerkelijk: Decuyper noemt het hooliganisme een van de redenen waarom Paul Gheysens, de baas van stadionbouwer Ghelamco, pas dit weekend bekendmaakte dat hij de grote investeerder achter Antwerp is. “Zo’n vermogende mensen willen niet geassocieerd worden met geweld. Ook om hun andere business niet te schaden. Maar moest dit niet uitgelekt zijn in De Tijd, ik denk dat hij zich nu nog steeds niet bekend had gemaakt. Hij wil helpen en hij doet dat om het voetbal in België op een hoger niveau te krijgen. In Gent heeft hij dat gedaan. Hij wil dat in Brussel doen en ook in Antwerpen. Hij gelooft dat het voetbal beter wordt als er overal clubs in deftige stadions kunnen spelen.”