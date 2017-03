Teo houden? Mission impossible voor Anderlecht

Lukasz Teodorczyk (25) maakte tegen Waasland-Beveren zijn 20ste competitiedoelpunt in 30 matchen. Maar de kans dat de Poolse spits volgend seizoen nog bij Anderlecht speelt, is zo goed als nihil. Teo is gegeerd door ploegen uit alle Europese topcompetities, waardoor Anderlecht zelfs al hard zal moeten onderhandelen om zijn aankoopoptie te kúnnen lichten. Want zijn moederclub Dynamo Kiev zou de topscorer liefst zelf verkopen voor 15 à 20 miljoen euro.

Die aankoopoptie? Het is nog niet eens zeker dat Anderlecht met Teo tot een akkoord komt. Lukasz moet ook aan zijn toekomst denken Marcin Kubacki

Lukasz Teodorczyk wordt nog dit seizoen de productiefste Anderlecht-spits sinds de eeuwwisseling. In alle competities samen (Jupiler Pro League, Europa en beker) zit hij nu aan 28 doelpunten in 40 matchen. In het legendarische seizoen 2000-01, met de befaamde Champions League-campagne, strandde Tomasz Radzinski op 29 goals.

Bij duurste Polen ooit

Bij Dynamo Kiev, dat hem voor 700.000 euro verhuurt aan paars-wit, hebben ze al gevloekt. “Natuurlijk zien we de cijfers van Teo bij Anderlecht”, aldus voorzitter Ihor Surkis. “Natuurlijk hebben we spijt van die uitleenbeurt. De vraag is of Teodorczyk dat hier ook gekund zou hebben. Hij werd uitgeleend op vraag van onze coach Rebrov. Meer nog, Rebrov wilde verlost zijn van Teo. Daarvoor ga ik hem toch eens bij mij moeten roepen...”

Het Oekraïense gevloek klinkt nog harder, nu blijkt dat Teo gegeerd is in Engeland, Duitsland, Italië.... Zo valt zijn naam in de Premier League bij Everton en West Bromwich en in de Serie A onder meer bij AC Milan. Met een geschatte transferprijs tussen de 15 en de 20 miljoen euro, kan hij de op drie na duurste Poolse voetballer uit de geschiedenis worden, na Milik (Napoli, 32 miljoen), Krychowiak (PSG, 26 miljoen) en Zielinski (Napoli, 20 miljoen).

Anderlecht begrijpt uiteraard ook dat Teodorczyk grof wild is en wil graag zijn aankoopoptie van 4,7 miljoen lichten bij Dynamo Kiev, om de aanvaller deze zomer dan te verkopen. Alleen is dat nog niet zo simpel. Alvorens de optie geactiveerd kan worden, moet Anderlecht immers een persoonlijk akkoord vinden met Teo.

De Pool is paars-wit weliswaar dankbaar voor het herlanceren van zijn carrière, maar beseft ook dat de recordsalarissen bij Anderlecht niet in de buurt komen van wat hij straks in het buitenland kan verdienen. “Die aankoopoptie?”, repliceert zijn makelaar Marcin Kubacki. “Het is nog niet eens zeker dat Anderlecht met Teo tot een akkoord komt over zijn contractduur en salaris. Lukasz moet ook aan zijn toekomst denken. Dynamo Kiev hoopt zelfs een beetje dat het akkoord met Anderlecht afspringt, want dan kunnen zij hem verkopen. Dat is hun enige kans om nog geld te verdienen aan Teodorczyk. Ach, we zien wel. Spelen voor Kiev zal hij nooit meer doen, want de coach heeft hem daar nooit echt gesteund.”

Relatie met Dynamo?

Vraag is hoe de band tussen Anderlecht en Kiev is. De aankoopoptie van 4,7 miljoen euro lijkt nu wel een vriendenprijsje, maar zo vriendschappelijk is de relatie niet tussen de Brusselse en de Oekraïense club waar Teo nog tot 2019 onder contract ligt. Zo moest RSCA twee jaar procederen voor Dynamo Kiev de laatste betalingschijf van 2 miljoen euro stortte voor Dieumerci Mbokani. De twee clubs gunnen elkaar bitter weinig.

Teo zelf wil Anderlecht als afscheidscadeau eerst nog aan de titel en Europees succes helpen door te blijven scoren. Daarna krijgt hij de kans om op zijn 25ste de grootste transfer van zijn carrière te maken.

“Ik heb nooit getwijfeld aan zijn neus voor goals”, besluit zijn makelaar Marcin Kubacki. “Hij is een volbloed goalgetter. Ook bij Dynamo was hij productief in de speelminuten die hij kreeg voor zijn blessure (een beenbreuk, nvdr). Het is normaal dat er nu van overal interesse is.”