Soudal-baas over breuk met Westerlo: “Er lag drie miljoen klaar”

Een dag na de degradatie van Westerlo naar 1B heeft baron Vic Swerts voor het eerst van zich laten horen over de afgesprongen deal met de Kempense club. “Ik heb met lede ogen aangezien dat Westerlo is gezakt”, luchtte de sterke man van Soudal zijn hart. “Acht maanden geleden ben ik met een Kempisch hart mee in het verhaal gestapt om de positie van de club te versterken. De huidige situatie doet me dan ook heel veel pijn.”

Swerts had grootse plannen met Westerlo. “Bij de notaris lag er een bedrag van drie miljoen euro klaar om in de club te pompen. Vergelijk het met het verhaal van Paul Gheysens (oprichter van Ghelamco, nvdr.) bij Antwerp, alleen kan hij financieel nog iets dieper in zijn zakken tasten.”

Die plannen zag Swerts gedwarsboomd door de moeilijke samenwerking en oeverloze discussies met een aantal bestuurders bij Westerlo. “In mijn bedrijf heb ik 2.600 mensen onder mij en worden er dagelijks vijftig beslissingen genomen. In Westerlo werd alles tegengehouden door twee personen, die zelf niets in de club geïnvesteerd hebben en die ik persoonlijk nooit heb gesproken. Op het moment dat de akte verleden zou worden, moest de tekst plots aangepast worden. Op dat moment hoefde het voor mij niet meer. Ik was het echt beu.”