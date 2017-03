Dit is het plan waarmee de nieuwe spoorbaas de NMBS wil redden

De nieuwe spoorbaas van de NMBS, Sophie Dutordoir, stelt vandaag haar nieuwe vervoersplan voor. Dat plan toont op welke uren, sporen en verbindingen treinen vanaf december zullen rijden.

Sophie Dutordoir wil dat reizigers minder lang op de trein moeten zitten. Op de honderd belangrijkste verbindingen in ons land moet het vlotter en wordt de reistijd gemiddeld 3 procent korter. In het beste geval kan dat een tijdwinst van tien minuten opleveren.

Sinds 2014 krijgen treinen op de honderd belangrijkste verbindingen – vooral van en naar Brussel – extra tijd om het traject af te leggen. Er is rekening gehouden met het grote aantal werken op de sporen en de drukte op de Brusselse Noord-Zuidverbinding. “Maar een groot deel van die werken is nu afgerond en er is daardoor marge om de reistijd in te korten”, zegt Dimitri Temmerman, woordvoerder van de NMBS.

Aandacht voor studenten en shoppers

Staat ook in het plan: treinen mogen niet meer nodeloos stilstaan in stations. Daardoor wordt te veel tijd verloren. Verder focust de NMBS op studenten en shoppers, door in het weekend meer treinen voor hen in te leggen.