“Geen belangenvermenging meer tussen artsen en verzekeraars”

Een gerechtsexpert die moet oordelen hoeveel schadevergoeding u krijgt na een ongeval, heeft vaak nauwe banden met de verzekeringsmaatschappijen. Kan die dan wel objectief oordelen? Of probeert hij uw problemen net te minimaliseren, om de verzekeraars ter wille te zijn? Met een nieuwe wet wil minister van Justitie Koen Geens (CD&V) de scheiding tussen beide partijen veel strikter maken. “Elke zweem van belangenvermenging moet weg.”

Veertien jaar geleden is het al dat pianolerares Ann Callewaert (51) in Gent van haar fiets werd gereden door een auto. Ze hield er een hersenletsel aan over: ze moest jaren revalideren om weer te leren functioneren. Pianospelen – wérken, dus – heeft ze sindsdien nooit meer gekund.

“Ik dacht dat ik als slachtoffer beschermd zou worden. Maar de juridische afhandeling van mijn ongeval is een echte lijdensweg geworden”, zegt ze. “Ik ben intussen meer dan 70.000 euro kwijt aan advocaten- en dokterskosten. Na veertien jaar heb ik nog altijd geen volledige schadevergoeding gekregen.”

Blijvend arbeidsongeschikt

De administratieve gezondheidsdienst van haar werk heeft nochtans geoordeeld dat ze blijvend arbeidsongeschikt is door het ongeval. Maar daar gaat de verzekeringmaatschappij van de tegenpartij niet mee akkoord. Een gerechtsexpert moest een oordeel vellen. En hij vindt dat Ann níét invalide is en zelfs perfect geschikt is om per direct weer aan het werk te gaan. “Hij vindt dat ik overdrijf”, zegt ze.

Foto: Simon Mouton

Onder één hoedje

Omdat die expert onder één hoedje speelt met de verzekeringsmaatschappijen, zegt Ann. “Zo’n gerechtsexpert – die aangesteld wordt door de rechter en die dus onafhankelijk moet oordelen – werkt in andere dossiers heel vaak vóór een verzekeringsmaatschappij als deskundige. Door die verstrengeling dekken die elkaar dus in, met als doel zo weinig mogelijk te moeten uitbetalen. De rechter volgt altijd hun oordeel.” En daar kan je als slachtoffer niet tegenop, zegt ze.

Striktere scheiding gerechtsexperts en verzekeraars

Om daar komaf mee te maken, keurt de commissie-Justitie vandaag een wetsvoorstel goed dat een striktere scheiding moet maken tussen die gerechtsexperts en verzekeraars. “Er komt een centraal register waar alle deskundigen instaan”, zegt minister van Justitie Koen Geens (CD&V). “Wie opgenomen wil worden, moet aanvaard worden door een commissie. Na zes jaar moet je die erkenning opnieuw aanvragen, en intussen moet je verplicht bijscholingen volgen.”

De deskundigen zullen ook alles wat ook maar de schijn van partijdigheid zou kunnen opwekken, moeten melden, zegt Geens. “De rechter of een van de partijen kan dan beslissen om een bepaalde deskundige van een zaak te halen.”

“Schijnmaatregel”

Maar de nieuwe wet gaat lang niet ver genoeg, vindt Kamerlid Stefaan Van Hecke (Groen). “De scheiding zou nog veel duidelijker moeten zijn”, zegt hij. “Ofwel ben je gerechtelijk expert, ofwel werk je voor verzekeringsmaatschappijen. De twee combineren, kan niet.” Zover wil Geens niet gaan. “Je kunt iemand met een vrij beroep niet verbieden om nog voor iemand anders te werken dan Justitie.”

Ann Callewaert is niet te spreken over de wet. “In de commissie zullen óók weer mensen uit de verzekeringssector zitten. De verstrengeling blijft. En er komt een overgangsregeling van vijf jaar: tot 2021 blijft alles dus zonder enige controle gebeuren. Dat is geen goeie wet, maar een schijnmaatregel.”