Brits parlement keurt Brexit-wet goed

Na het Britse Lagerhuis heeft ook het Hogerhuis maandagavond de Brexit-wet goedgekeurd. Die wet geeft de Britse regering de toestemming om het artikel 50 van het Europese verdrag van Lissabon in te roepen, waarna de gesprekken met de EU over de Britse uitstap uit de Unie officieel van start kunnen gaan.

Premier Theresa May kan zo haar belofte nakomen, om artikel 50 van het Europese verdrag van Lissabon voor het einde van maart in te roepen.

Het Hogerhuis besliste maandagavond om niet aan te dringen op de twee amendementen die het ingediend had op de Brexit-wet. Die werden eerder verworpen door het Lagerhuis. Het ging om een amendement voor het beschermen van de rechten van EU-burgers die in Groot-Brittannië wonen. Ook wilde het Hogerhuis een parlementaire stemming over elke Brexit-deal vooraleer die door het Europees Parlement wordt goedgekeurd.

Wellicht zal ook de Britse koningin de wet snel ondertekenen, waardoor die vermoedelijk dinsdag in werking treedt.