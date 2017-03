Jordan Lukaku helpt Lazio met assist aan 2-1 zege tegen Torino

Op de 28e speeldag in de Italiaanse Serie A heeft Lazio een 3-1 geboekt tegen Torino. Jordan Lukaku startte niet in de basis, maar mocht wel al in de 27e minuut de geblesseerde Stefan Daniel Radu komen vervangen. Lucas Biglia (ex-Anderlecht) stond aan de aftrap en werd een kwartier voor tijd vervangen.

Bij de rust was het nog 0-0. Ciro Immobile opende de score in de 56e minuut voor Lazio. Een kwartier later tekende Maxi Lopez voor de gelijkmaker. Drie minuten voor tijd leverde Lukaku de assist voor de 2-1. Balde Diao Keita was afwerker van dienst. In de slotminuut maakte Felipe Anderson er nog 3-1 van.

In de stand is Lazio met 56 punten vierde, na Juventus (70), AS Roma (62) en Napels (60).