CLUBNIEUWS. Mbaye Leye kijkt uit naar andere club, Acheampong krijgt waarschuwing bij Anderlecht

Mbaye Leye is nog niet zeker of hij wel bij Zulte Waregem blijft. De Seneaglese spits heeft goede contacten met Patrick Decuyper, CEO van Antwerp. Een overstap naar de promovendus valt niet uit te sluiten. Bij Anderlecht kreeg Acheampong een waarschuwing van coach Weiler. Hij werd afgelopen weekend niet geselecteerd en speelde een match bij de beloften. Het clubnieuws van de dag.

ZULTE WARGEM. Denkt Leye aan Antwerp?

Komende zaterdag speelt Mbaye Leye zijn vierde bekerfinale, na winst met Gent en Standard wil hij er nu ook per se één winnen met <I>zijn </I>Zulte Waregem. Merkwaardig is dat hij niet ontkent dat het dan weleens een afscheid in schoonheid zou kunnen zijn. “Wat ik na die bekerfinale ga doen, mag je mij achteraf nog eens vragen.” Feit is dat de Senegalese spits, 34 intussen, een bijzonder nauwe band onderhoudt met Patrick Decuyper – hij tweette al eens een ‘fopovereenkomst’ – én dat Antwerp uitkijkt naar een ervaren, vlot scorende spits. Leye ligt nog een jaar onder contract in Waregem.

KRC GENK. 11.000 tickets verkocht voor AA Gent

Vollopen zal de Luminus Arena niet voor de komst van AA Gent. Maar de ticketverkoop verloopt vlotter dan voor de voorgaande Europese duels. Gisterenavond waren meer dan 11.000 tickets aan de man gebracht. Enkel aan abonnees, want die hadden voorrang. Vandaag begint de vrije verkoop. De prijzen voor een ticket variëren voor niet-abonnees van 25 tot 30 euro. Min-16-jarigen betalen slechts de helft. De Genkse wedstrijdgroep kreeg gisteren verzorging/hersteltraining. Ook Heynen (knieletsel) en Uronen (achillespees) namen daaraan deel. Verder hebben ook Bizot, Susic, Zebli en Tshimanga de trainingen hervat.

ANDERLECHT. Acheampong krijgt waarschuwing

Opvallend tegen Waasland-Beveren: geen Nuytinck of Acheampong bij Anderlecht. De Nederlander werd gespaard omdat hij op één kaart van schorsing stond en die gele kaarten toch vervallen voor Play-off 1. Maar Acheampong zat in de tribune en speelde gisteren met de beloften. “Een waarschuwing”, aldus Van Holsbeeck. “Weiler wilde zeggen: Als je bij mij alleen maar meedenkt in balbezit, dan speel je niet.” Het was zo dat de Ghanees de jongste weken niet meer meeverdedigde na een mislukte dribbel. Weiler hoopt dat hij nu is wakkergeschud voor donderdag tegen Apoel Nicosia. Ook Capel en Badji speelden gisteren met de U21.

LOKEREN. Terki vier tot zes weken out

Gisteren stond er voor de manschappen van Runar Kristinsson een hersteltraining op het programma. Branislav Ninaj (ziek) was niet aanwezig. Mehdi Terki (enkel) is vier tot zes weken uit met een blessure. De Sutter en De Ridder sluiten normaal gesproken vandaag opnieuw aan bij de groep. Verhulst, Enoh, Ansah, Ofkir en Jambor werden geselecteerd voor de beloftewedstrijd tegen Anderlecht. Vanaf donderdagmiddag zijn de spelers een weekendje vrij. Volgende week maandag hervat Lokeren de trainingen.

WAASLAND-BEVEREN. Schwartz succesvol geopereerd

Gisterenmorgen stond er voor de spelers van Waasland-Beveren een recuperatietraining op het programma. Deze week staan er geen trainingen meer gepland, de spelers kunnen genieten van een korte vakantie. Janssens, Van Dooren, Nys, Borry, Caufriez, Van Remoortere, Boljevic, Dhondt, Ampomah en Ndiaye werden geselecteerd voor de beloftewedstrijd tegen Eupen. Ronnie Schwartz (knie, foto) werd vorige week vrijdag succesvol geopereerd en is aan zijn revalidatie begonnen.

KV MECHELEN. Matthys dwingt contractverlenging af

Tim Matthys speelt ook volgend seizoen nog voor KV Mechelen. De 33-jarige flankspeler verzamelde dit seizoen al dertig selecties in competitie en beker, waardoor zijn contract automatisch verlengd wordt. Paulussen blesseerde zich tegen Gent aan de adductoren. Een echo moet uitmaken of het om een verrekking of een scheurtje gaat. Vitas (knie) en Chen (achillespees) bleven in Gent aan de kant, maar zouden net als Paulussen op tijd fit moeten raken voor Play-off 2. Voor El Messaoudi is dat nog onzeker. Spelers, staf en bestuursleden van KV komen deze middag samen op restaurant. De rest van de week krijgen de spelers vrij.