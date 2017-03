Lesley-Ann Poppe is net getrouwd, maar gaat haar huwelijk nog eens overdoen

Lesley-Ann Poppe (37) en Kevin Lebreton (27) zijn vorige week getrouwd in het stadhuis van Antwerpen, uitgerekend op 7 maart - de verjaardag van Lesley-Ann. Het was een bescheiden trouw in het grootste geheim, maar aan Dag Allemaal verklappen ze dat er nog iets op stapel staat.

In juni plannen de twee hun ‘weddingmoon’ - een bruiloft en honeymoon gecombineerd - in het Amerikaanse Las Vegas. “We trekken met vrienden en familie naar daar. Eerst wilden we in Vegas ook voor de wet trouwen, maar dat bleek al snel veel papierwerk”, legt Kevin uit. “We plannen nog wel een ceremonie in een trouwkapel, louter symbolisch. Daar zal ik wél een lange, witte bruidsjurk dragen”, gaat zijn kersverse echtgenote verder.

Lesley-Ann Poppe (37) en Kevin Lebreton (27) zijn al een jaar samen en werden in november ouders van Gabriël. Hij zal bij zijn grootouders logeren tijdens de ‘weddingmoon’.