Eén ding doen de ‘Blind Getrouwd’-experts dit jaar anders dan vorig jaar

Het programma ‘Blind Getrouwd’ is ook dit seizoen een schot in de roos, met kijkcijfers boven het miljoen en - zo lijkt het toch - enkele rake matches tussen de koppels. Toch hebben de experts veel geleerd uit het eerste seizoen en doen ze één ding anders dan vorig jaar.

“In het eerste seizoen lieten we de kandidaten vrij om hun weg te zoeken, nadat wij ze gekoppeld hadden”, legt expert Alexander Witpas uit in Dag Allemaal. “Dit jaar hebben we bewust gekozen voor nog meer nazorg en bouwden we sowieso enkele gespreksmomenten in. Het eigenlijke werk begint voor de koppels pas na het matchen. We wilden hen meer opvolgen en helpen.”

In de voorbije weken zagen we inderdaad dat de koppels één voor één op bezoek gingen bij een expert om te praten over hun relatie en over hun gevoel bij de toch wel artificiële situatie.

Ook over het ‘incident’ waarbij Tine uitsprak dat “mijn vorige ex ook geen knappe was”, wil Witpas nog iets kwijt. “Als kandidaten heel open zijn, worden ze afgestraft. Kijkers vergeten dat de kandidaten elkaar bij sommige gesprekken nog maar 48 uur kennen. Door de wekelijkse uitzendingen krijg je de illusie dat ze al weken getrouwd zijn.”

