Zoersele Red Flame Tine Schryvers mist EK: “Mijn lichaam zegt alweer nee”

Zoersel - Tine Schryvers mag een kruis maken over haar deelname aan het EK van volgende zomer in Nederland. Afgelopen vrijdag werd de Zoerselse geopereerd aan haar voet, nadat ze zich tijdens een bekerwedstrijd bij haar club in Zweden geblesseerd had. Ze is out tot na het EK. “Mijn lichaam zegt alweer nee”, zucht een zwaar ontmoedigde Schryvers.

Tijdens een bekermatch met haar Zweedse ploeg Kristianstads blesseerde Schryvers zich aan haar rechtervoet. Niet dezelfde voet dus waaraan ze eerder al geopereerd werd en die haar enkele jaar geleden bijna haar voetbalcarrière kostte. “Ik dacht dat ik eindelijk aan een comeback bezig was. Maar toen die speelster op mijn voet ging staan, voelde ik meteen dat het ernstig was. De dokters hadden me verzekerd dat het gewoon een ontsteking was die snel weer zou wegtrekken. Maar tijdens een training in Cyprus ging er weer iemand op mijn voet staan en werd er vrij snel besloten om te opereren.”

Afgelopen vrijdag ging Schryvers onder het mes, zaterdagavond mocht ze alweer naar huis. Maar de revalidatie zal lang en zwaar zijn. “Ik moet zes weken lang in een rolstoel zitten en mijn voet omhooghouden. Op die manier geraak ik niet fit tegen het EK van komende zomer. Dit is echt een zware klap voor mij. Al van kindsbeen af, droomde ik er van om deel te nemen aan het EK. Wegens een andere blessure moest ik dat met de U19 ook al missen.”