Boef (15) opgepakt voor elf feiten, maar na een dag vrijgelaten door plaatsgebrek

Ukkel / Linkebeek - Hoewel hij betrokken was bij minstens elf diefstallen met geweld, is een 15-jarige jongen een dag na zijn arrestatie toch al opnieuw vrijgelaten. HIj kon niet geplaatst worden in een gesloten instelling uit plaatsgebrek, meldt VRT Nieuws.

De 15-jarige man maakt deel uit van een bende die sinds midden januari meermaals toegeslagen heeft in de buurt van het station van Linkebeek en Ukkel. Ze beroofden mensen van hun geld en kostbare spullen. ‘Steaming’, zoals dat genoemd wordt.

Hij werd opgepakt in Brussel voor een diefstal met geweld in de Huidevettersstraat. Zes slachtoffers uit Ukkel en Linkebeek herkenden hem, maar hij ontkende een deel van de feiten toch. Andere feiten bekende hij dan weer gedeeltelijk.

Het jeugdparket wilde hem plaatsen in een gesloten instelling, maar daar werd hij weer vrijgelaten omdat er geen plaat was. Hoewel hij nog onder toezicht staat van de Brusselse jeugdrechter, is zijn vrijlating een klap voor de politiezones Rode en Marlow die al enkele weken aan de zaak aan het werken zijn.