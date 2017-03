“Mertens wil contract bij Napoli niet verlengen, Inter bereidt megabod voor”

Dries Mertens zou niet geneigd zijn zijn contract bij Napoli te verlengen, dat meldt de gezaghebbende Gazzetta dello Sport. Volgens diezelfde krant zou Inter dan ook op de loer liggen om de Rode Duivel te verleiden.

De Gazzetta meldt onder de titel “Het lijstje van Piolo: Di Maria of Mertens als kers op de taart” dat Inter-coach Stefano Pioli eerst zou willen proberen om Angel Di Maria weg te halen bij PSG, maar als dat niet zou lukken zijn pijlen zou richten op Mertens. “De antennes van Inter staan ook gericht op Napels, want daar lijkt het erop dat Mertens niet van plan is om zijn contract te verlengen. Zijn overeenkomst met Napoli loopt af in 2018, en Inter is klaar om een megabod uit te brengen op de Belgische 29-jarige , die ook een megacontract aangeboden krijgt.”

Mertens (of Di Maria) zou het sluitstuk zijn van een poging om opnieuw aansluiting te krijgen met de top in de Serie A, aldus de Gazzetta.