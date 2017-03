Conte woedend over aanpak Hazard: “Iemand schoppen is geen tactiek”

De topper tussen Chelsea en Manchester United in de FA Cup maandagavond zorgde ook na de match voor vuurwerk. Chelsea-trainer Antonio Conte beschuldigde Manchester United ervan Eden Hazard bewust middels overtredingen uit de match gehouden te hebben, terwijl Manchester United-trainer José Mourinho in de clinch ging met zijn ex-fans.

Eén van de toonaangevende momenten uit de FA Cup-confrontatie tussen Chelsea en Manchester United was de uitsluiting van bezoekend middenvelder Ander Herrera. Die werd uitgesloten met een tweede gele kaart, twee keer voor een fout op Hazard. Chelsea-trainer Antonio Conte beschuldigde Manchester United er na de match van dat dat een bewuste tactiek was.

“Wij kwamen hier om te voetballen maar in de eerste 25 minuten was dat onmogelijk voor Eden Hazard omdat hij zoveel schoppen moest incasseren”, aldus Conte op de website van Chelsea. “Ik ben niet gek en ook niet de enige die dat gezien heeft. Hij begon de match met schoppen en eindigde de match met schoppen, niemand kan ontkennen dat dat gebeurde. Gewoon maar iemand schoppen is geen tactiek, dat is geen voetbal.”

“Als je tegen erg getalenteerde spelers speelt, probeer je die soms te intimideren. Dan is het aan de scheidsrechters om die spelers te beschermen opdat ze geen blessure oplopen. Hazard toonde wel veel karakter: na die eerste 25 minuten durfde niemand nog een bal aannemen uit angst schoppen te krijgen. Hazard niet. Sommige mensen zijn daar misschien verrast door, maar ik heb hem goed leren kennen dit seizoen en ik weet dat hij zo in elkaar zit.”

Foto: Photo News

Mourinho slaat terug naar ex-fans

Mourinho was dan weer een compleet andere mening toegedaan. De Portugese hoofdtrainer van Chelsea beschuldigde zijn voormalige chouchou Hazard van duiken om zo Herrera een tweede geel aan te smeren. Dat kwam hem op de hoon van zijn ex-fans te staan. Zo lijkt de liefdesrelatie tussen Chelsea en de man die hen naar drie titels leidde, meteen ook over. “Judas”, klonk door zijn ex-fans richting José Mourinho. “Ze kunnen me noemen wat ze willen”, vertelde The Special One op de persconferentie na de wedstrijd. “Ik blijf nummer één, tot ze een manager vinden die hen vier keer kampioen maakt. En dan nog zal ik nummer twee zijn. Tot dat moment, staat Judas op één.”

“Alleen spelen wij in Europa en onze tegenstander niet. Dat is mijn schuld niet, want toen ik ontslagen werd zaten ze nog in de Champions League. Als ze die gewonnen zouden hebben, speelden ze dit seizoen nog Europees. Dat is de schuld van degenen die aan het roer stonden toen ik al weg was.”