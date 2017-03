Bodybuildster lacht andere vrouw in fitness uit, maar komt zelf voor verrassing te staan

Lachen met een wat zwaardere vrouw in de fitness, het is de Londense bodybuildster Diana Andrews duur te staan gekomen. Nadat ze op Snapchat een filmpje had gedeeld van de vrouw met een verwijzing naar hamburgers werd ze zelf op sociale media op de korrel genomen voor bodyshaming.

Diana Andrews vond er niets beter op dan om tijdens haar workoutsessie in de fitness een Snapchat te delen van de vrouw voor haar die op de loopband aan het wandelen was. Ze postte een foto te posten met de caption 'love handles' en vervolgens de mededeling dat de vrouw die haar gsm aan haar oor houdt "hamburgers aan het bestellen is om te laten leveren".

Waar Andrews ongetwijfeld niet had op gerekend, is dat de bodyshaming als een boemerang zou terugkeren. Op sociale media kreeg zij er nu zelf van langs waardoor ze zich genoodzaakt zag al haar profielen op privé te zetten. In de commentaren klonk het onder andere zo: "Dit is waarom veel mensen niet graag naar de fitness gaan en aan zichzelf werken" of "Dit is een tragisch voorbeeld van hoe vrouwen door de maatschappij geconditioneerd zijn om elkaar te beoordelen en zich met elkaar te vergelijken".

Flauw excuus?

Uiteindelijk deelde Andrews ook een verontschuldiging. "Het was niet mijn intentie om haar uit te lachen, noch om iemand te kwetsen." Maar daarna volgde nog een langere tekst waarin ze beweert dat ze helemaal niet aan bodyshaming deed, maar de vrouw net uitlachte omdat ze met haar gsm bezig was op de loopband. "Mensen die me kennen weten dat ik geen pester ben. Ik ben net diegene die altijd mensen aanmoedigt om zichzelf te verbeteren."

Het verhaal doet heel hard denken aan dat van het Playboymodel Dani Mathers die ook via Snapchat een naakte vrouw in de fitness uitlachte.