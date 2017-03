Westerlo-baas vroeg uitleg bij KV Kortrijk voor ‘verdachte’ nederlaag die hen degradatie kostte

Herman Wijnants moest gisteren nog bekomen van de degradatie naar 1B. ’s Ochtends belde baas van Westerlo nog naar Kortrijk-voorzitter Joseph Allijns aan wie hij uitleg vroeg voor de slechte prestatie van zijn club tegen Moeskroen. Daarna blikte Wijnants alweer vooruit, naar volgend seizoen en hoe opnieuw in 1A te geraken.

Iedereen bleef na Kortrijk-Moeskroen (0-2) met een wrang gevoel achter. Kortrijk leek er met de pet naar te gooien waardoor Moeskroen de zege cadeau kreeg. Door die zege bleef Moeskroen en niet Westerlo, dat zelf met 0-4 tegen RC Genk verloor, in de hoogste klasse.

“Herman Wijnants heeft me gecontacteerd”, vertelde Kortrijk-voorzitter Joseph Allijns gisteren in de Gazet van Antwerpen. “Hij is me voor geweest want ik wilde ook bellen. Ik zat echt met een knoop in mijn maag. Enkele jaren geleden hebben wij ons gered dank zij een zege op Westerlo, nu presteerden onze spelers zo slecht dat we Westerlo niet konden helpen.”

Niet opzettelijk

Allijns weigert te bevestigen dat zijn spelers maar wat aanmodderden. “Niet opzettelijk, het was gewoon onkunde van onze kant en Moeskroen was beter. Dat is het. Echt waar. In de terugronde haalden we amper 7 op 45 en we verloren 7 van onze 8 thuiswedstrijden. Dit is geen incident, dit is gewoon al maanden aan de gang. In zoverre dat we moeten ingrijpen.”

Er hangt in Kortrijk een trainersontslag in de lucht. Herman Wijnants hoorde het allemaal met gemengde gevoelens aan. “Iedereen komt tegen mij vertellen dat er een reukje aan was maar daar ben ik natuurlijk niets mee zonder bewijzen. Joseph Allijns beweert zelfs dat hij hun spelers een extra premie had beloofd. Het is natuurlijk wel zuur dat Moeskroen het vorige week tegen Standard ook al zo makkelijk had. Maar kom, we slaan de bladzijde om en gaan door.”