Nog steeds commotie over rood Van Damme: tegenstander boos na hilarische meme LA Galaxy

In de Amerikaanse Major League Soccer was er afgelopen weekend aardig wat te doen over de rode kaart van onze landgenoot Jelle Van Damme. De bonkige verdediger kreeg twee keer geel na... twee schwalbes van de tegenstander. Het inspireerde zijn club LA Galaxy een grappige meme te maken op de tonen van 'Shooting Stars', een duidelijke verwijzing naar het duiken van de tegenstanders van Portland Timbers. De club uit Portland kan echter allerminst lachen met het grapje: "Als je maar 60% van je zitjes gevuld krijgt, is een meme een andere manier om aandacht te krijgen. Wacht maar, wij hebben ook een videoteam...", klinkt het giftig.

@LAGalaxy if you can only put fans in 60% of your seats a cute meme is one way to get attention. We have video guys, too. Stay tuned...