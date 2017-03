Levert Eupen nieuwe Rode Duivel aan?

De kans bestaat dat Belgisch bondscoach Roberto Martinez aanstaande vrijdag een debutant bij de selectie van de Rode Duivels haalt. Matz Sels, die vorige keer nog opgeroepen werd als derde doelman, komt bij zijn club Newcastle maar niet aan spelen toe. Martinez heeft toegegeven aan de Waalse krant L’Avenir dat hij inmiddels Eupen-doelman Hendrik Van Crombrugge (23) is gaan bekijken.

L’Avenir berichtte het voorbije weekend al dat Van Crombrugge, die een uitstekend seizoen keept bij Eupen, van nabij gevolgd werd door de selectieheer van de Rode Duivels. Martinez zal immers op zoek zijn naar een alternatief voor derde doelman Matz Sels, die bij zijn club Newcastle nauwelijks van de bank geraakt. Daarbij wordt ook aan Koen Casteels (Wolfsburg) en Colin Coosemans (KV Mechelen) gedacht.

“Hendrik Van Crombrugge van Eupen is een moderne doelman, iemand die goed overeind blijft en tegelijkertijd ook goed met de voeten is. Hij is dit seizoen al meerdere keren beslissend geweest op belangrijke momenten. Ik heb zijn prestaties bekeken tegen Standard en AA Gent”, vertelde Roberto Martinez aan het Waalse dagblad.

Van Crombrugge alvast opgenomen in voorselectie

Volgens diezelfde bron maakt Van Crombrugge alvast deel uit van de ruime voorselectie van de Rode Duivels, wat uiteraard niet wil zeggen dat hij opgenomen zal worden in de uiteindelijke selectie. “Dat de bondscoach je kwaliteiten erkent, is alleen maar mooi”, reageerde Van Crombrugge op het nieuws. “Dat is het bewijs dat hard werk loont. Maar het is ook een reden om met de voeten op de grond te blijven en hard te blijven werken.”

De Rode Duivels nemen het op zaterdag 25 maart op tegen Griekenland in een kwalificatiematch voor het WK. Enkele dagen later volgt een vriendschappelijke match in en tegen Rusland.