Spanjaard leidt Genk-Gent, Wit-Russische ref voor Anderlecht

De terugwedstrijd in de achtste finales van de Europa League tussen Racing Genk en AA Gent wordt donderdag in goede banen geleid door de Spaanse scheidsrechter Alberto Undiano Mallenco. Dat heeft Thibault De Gendt, de competitiemanager van de Belgische Voetbalbond, dinsdag laten weten op Twitter. Anderlecht krijgt in zijn duel tegen APOEL Nicosia de Wit-Rus Alexey Kulbakov als ref.

De 43-jarige Mallenco is sinds 2004 FIFA-scheidsrechter, dit seizoen leidde hij in de Champions League onder meer de groepswedstrijd van Club Brugge in en tegen FC Porto (1-0). De 36-jarige Kulbakov floot in november vorig jaar nog de thuiswedstrijd van AA Gent in de groepsfase van de Europa League tegen Shakhtar (3-5).

Genk verdedigt donderdag in de eigen Luminus Arena zoals bekend een klinkende 2-5 zege uit de heenmatch in de Gentse Ghelamco Arena en staat al met anderhalf been in de kwartfinales. Ook de Brusselaars staan er goed voor, zij gingen vorige week met 0-1 winnen in Cyprus. Genk-Gent wordt donderdag afgetrapt om 19u00, Anderlecht-APOEL om 21u05.