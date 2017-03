In deze studio was geen plaats voor een aparte badkamer, dus staat die in de keuken

Een appartement huren in San Francisco? Dan krijg je voor veel geld een kleine flat, maar in dit stulpje is het wel heel krap: de douche en het toilet staan pal in de keuken.

Op NextDoor, een immobiliënsite in de Amerikaanse stad, staat dit pand in Presidio Heights te huur voor maandelijks 2.000 dollar (1.875 euro) per maand. Voor die prijs krijg je een kleine studio die volgens de beschrijving ‘het meest geschikt is voor één persoon’. De exacte bewoonbare oppervlakte staat er niet bij, maar er was alvast niet voldoende ruimte voor een aparte badkamer. Douche en toilet staan net naast het aanrecht.

Foto: Nextdoor

De keuken bestaat uit een muur kasten. Ook in de ultrasmalle living is er opbergruimte voorzien. Er is plaats voor een zetelbed, maar als dat uitgeklapt is kan je er niet meer rond lopen. Deze kleine woonst en hoge prijs is niet uitzonderlijk voor San Francisco. De stad is volgens een studie van de Londense vastgoedsite Nested de duurste ter wereld op vlak van huishuur.