Viagra, cannabis en cocaïne: drie dealende twintigers aangehouden

Tienen - De lokale recherche van de politiezone Tienen - Hoegaarden heeft onlangs drie verdachte drugsdealers gearresteerd. De drie twintigers uit Tienen werden aangehouden nadat op hun appartement in Tienen tal van verdovende middelen, erectiepillen en cash geld gevonden werd.

Een team speurders van de lokale recherche van Tienen - Hoegaarden viel op dinsdag 7 maart samen met een drugshond het appartement in de Bostsestraat in Tienen binnen. De politie had al een tijdje het vermoeden dat er gedeald werd vanuit het appartement.

Op het moment van de inval waren negen personen aanwezig in het appartement. De bewoner, een 22-jarige man uit Tienen, werd samen met nog twee andere Tienenaars van 23 en 21 opgepakt. De onderzoeksrechter in Leuven hield hen aan op verdenking van handel in verdovende middelen en vereniging van misdadigers.

Erectiepillen en drugs

Bij de huiszoeking, waarbij de speurders de hulp kregen van een drugshond, werden tal van verdovende middelen aangetroffen. Naast onder andere 230 gram cannabis, 20 gram cocaïne en 5 gram MDMA, werden ook een voorraad erectiepillen gevonden in het appartement. De speurders namen ook heel wat verpakkingsmateriaal, gsm-toestellen en cash geld in beslag.