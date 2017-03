20 jaar na onverwacht Liers kampioenschap: “Uitgaansavonden waren grote kracht”

In het Canvas-programma ‘De Kleedkamer’ wordt elke week een glorietijd van een Belgische voetbalclub belicht. Presentator Ruben Van Gucht brengt telkens enkele coryfeeën uit die periode samen en blikt terug op hun huzarenstukje. Voor de nieuwe aflevering werd maandagavond het kampioensjaar van Lierse uit het seizoen 1996-1997 onder de loep genomen. “De spelers waren soms niet zo blij met mijn werkwijze”, vertelt de Limburgse succescoach Eric Gerets.

Wat een feest. Met een jonge selectie en een succescoach als Eric Gerets kroonde Lierse zich in 1997 verrassend tot kampioen van België. Met twee punten voorsprong op Club Brugge pakten ze hun vierde landstitel. Opmerkelijk, want maar liefst 14 van de 25 spelers in de kern kwamen uit de eigen jeugdopleiding.

Pros Tituee

Oud-spelers Nico Van Kerckhoven, Eric Van Meir, Dirk Huysmans en Bob Peeters sloten maandagavond aan bij presentator Van Gucht in ‘De Kleedkamer’ en blikten terug op het grote succes van dat specifieke voetbalseizoen.

Het viertal had een specifieke methode om de focus te bewaren, zo blijkt. “Het was niet alleen die week van het kampioenschap dat we aan het vieren waren”, lacht Van Kerckhoven. “Onze uitgaansavonden op maandag in Leuven waren onze kracht.” Van Meir beaamt. “Daar is wel onze groep gemaakt. Als je aan de toog tegen elkaar zit te zagen, weet je wat je aan elkaar hebt en ga je voor je ploegmaats door het vuur.”

De voetballers deden hun reputatie van speelvogels alle eer aan. “We zeiden tegen Dré Bollansee, de masseur en materiaalman, dat hij de groeten van ‘Stanneke Tituee’ had”, haalt Peeters herinneringen op. “Ondertussen konden Eric en ik onze lach niet inhouden. Dré kende hem niet waarop Eric zei: ‘En ken je zijn broer, de Pros?’. Waarop Dré zei dat hij dood was. Legendarisch figuur.”

Peeters en Van Meir (@eric0268 ) halen herinneringen op aan Dré Bollansee en Stanneke Tituee. De Kleedkamer, maandag op @canvastv! #Lierse pic.twitter.com/8whgIxPDZb — Dag Moeder (@Dag_Moeder) 11 maart 2017

Aneurysma’s

De auteur van het succes was trainer Eric Gerets. Na Club Luik van de degradatie te redden, verving hij Herman Helleputte bij de Pallieters. Na twee sterke seizoenen waarin Europees voetbal werd behaald, vierde hij met Lierse de landstitel in 1997. ‘De Leeuw van Vlaanderen’ was als voetballer en coach bekend om zijn bevliegende karakter.

Vandaag, op 62-jarige leeftijd, sukkelt Gerets met zijn gezondheid. De Limburger heeft twee aneurysma’s in zijn hersenen. “Er zijn soms wel wat kleine mankementjes”, zegt 86-voudige Belgisch international. “Ik heb nog altijd behoorlijk wat evenwichtsproblemen. Als het koud is, trek ik bijvoorbeeld een beetje met mijn linkerbeen. Maar als het zo blijft kan ik er mee leven. Vroeg of laat moet dat wel geopereerd worden.”

“Waanzin”

De spelers van Lierse hadden een groot ontzag voor hun trainer. “Maandagochtend was het telkens bang afwachten. ‘Oei, wat heeft hij te vertellen?’”, vertelt Van Kerckhoven. “Eerst pakte hij iedereen gezamenlijk aan en vervolgens individueel.” Ook Huysmans moest het eens ontgelden. “Hij heeft me één keer met de grond gelijkgemaakt. Je zag me haast niet langer op de bank zitten, ik was helemaal vertrokken. Buiten pakte Gerets me vast en kalmeerde hij me door te zeggen dat het gedaan was. Daardoor was ik terug opgewekt. Waanzin. Niemand anders kan zoiets.”

“Ik begon met de eerste en dan ging ik de hele rij af”, beaamt Gerets. “Daar waren de spelers soms niet zo blij mee. Als je je spelers alleen maar moet ophemelen en hen niet op hun fouten moet wijzen, ben je niet goed met je job bezig. Ik sloot wel telkens af met een positieve opmerking.”

Het kampioenschap maakte een grote indruk op de spelersgroep. “Eric Gerets heeft toen de rapste honderd meter van zijn leven gelopen”, dolt Van Kerckhoven. Al besefte niet iedereen wat Lierse net had bereikt. “Ik had het niet helemaal door”, zegt Huysmans. “Ik was nog aan het feesten.”