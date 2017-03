Onbewoonde en niet bemeubelde woning kraken is volgens parket Gent niet strafbaar

Gent - Opmerkelijk mededeling van het parket van Oost-Vlaanderen. Na onderzoek van de woning die Gent door Roma-gezinnen is gekraakt, blijkt dat er geen sprake kan zijn van woontschennis omdat het gebouw onbewoond en niet bemeubeld was.

Het Parket Oost-Vlaanderen afdeling Gent nam kennis van de problematiek van het kraken van een woning in de Holstraat door een aantal Roma-gezinnen. “Op vraag van het parket werd nazicht gedaan in de woning aan de Holstraat in Gent en dit om na te gaan of er mogelijk strafbare feiten werden gepleegd door de huidige bewoners of derden. Uit de vaststellingen die de politie deed, blijkt dat het, in tegenstelling tot sommige berichtgeving in de media, niet zou gaan om een bemeubeld pand, waardoor het misdrijf woonstschennis zoals actueel voorzien in het strafwetboek, niet kan worden weerhouden”, zegt persmagistraat Caroline Jonckers.

De precieze omstandigheden waarin de gezinnen zich toegang verschaften tot de woning en de eventuele betrokkenheid van derden in dit verhaal, maken het voorwerp uit van verder onderzoek, zegt het parket nog.

De eigenaars van het huis in de Holstraat in Gent deden vorige week via Facebook een oproep om hulp. “Sinds enkele weken zitten 11 Roma met kinderen en een hond in ons huis in Gent. Ze hebben het gekraakt, maken gebruik van elektriciteit, gas en water op onze kosten, strippen het huis alsook het aanwezige meubilair”, schreef eigenares Sarah Braeye.

Strenger aanpakken

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) belooft tegen Pasen maatregelen die het kraken van woningen strenger aanpakken. Een burgemeester zou zelf naar een vrederechter kunnen stappen en er komen ook sancties.

De Gentse burgemeester Daniël Termont (sp.a) hekelde al dat hij te weinig wettelijke instrumenten heeft om krakers aan te pakken. Termont kreeg ook kritiek omdat hij te weinig ijver aan de dag zou leggen.

Voor Open VLD en de N-VA gaat het voorstel van Geens om de procedure voor de vrederechter uit te breiden niet ver genoeg. Kraken moet volgens beide partijen ook strafbaar zijn, want het is strijdig met het eigendomsrecht.