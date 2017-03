Vanhaezebrouck zei dat hij “minder dan 0% kans heeft” op kwalificatie tegen Genk. Hij had gelijk, of toch ongeveer

“Na onze 2-3-nederlaag vorig seizoen zei ik dat we nul procent kans hadden op kwalificatie, nu moet ik eigenlijk onder nul gaan.” Dat zei Opperbuffalo Hein Vanhaezebrouck over de Gentse kansen op een Europese kwartfinale. Wij namen de proef op de som en kwamen tot een duidelijke conclusie: Hein had gelijk, of toch ongeveer. Historisch gezien hebben de Buffalo’s welgeteld 0,0 procent kans op kwalificatie.

Vanhaezebrouck zei het vorig jaar al, na de 2-3 thuisnederlaag tegen Wolfsburg in de heenmatch van de achtste finales van de Champions League. Nul procent, zoveel kans had AA Gent volgens hem nog om in de terugmatch de kwalificatie af te dwingen. Het resultaat is bekend: de Volkswagenclub knikkerde de troepen van Vanhaezebrouck uit het kampioenenbal.

Eén jaar later heeft de Belgische landskampioen van 2015 weer een thuisnederlaag geleden in de heenmatch van een Europese achtste finale. 2-5 werd het in de eigen Ghelamco Arena tegen een ontketend Genk, dat gretig profiteerde van defensief mistasten bij de thuisploeg. Gevolg: het is over and out volgens Vanhaezebrouck. Nog minder kans dan nul procent, zegt hij, al kan dat mathematisch gezien natuurlijk niet.

Zijn de mirakels op?

Wiskundig gezien heeft de trainer van AA Gent wel gelijk. Nog maar 14 keer eindigde een Europese knock-out-wedstrijd eerder op 2-5 in de heenmatch. Geen enkele keer kon de verliezer de thuisnederlaag op verplaatsing nog rechttrekken. AA Gent heeft dus historisch gezien een kans van welgeteld 0,0 procent om de kwartfinale van de Europa League te bereiken, Racing Genk 100 procent.

Eén kanttekening: voetbal is geen exacte wetenschap. Barcelona werd vorige week het eerste team ooit dat in de Champions League een achterstand van vier doelpunten nog kon ophalen. Maar daar gelooft HVH niet meer in. “We hebben dit seizoen al iets te veel mirakels gezien. Onze kwalificatie tegen Tottenham was een mirakel en Barcelona tegen PSG was ook een mirakel. Ik denk dat de mirakels op zijn voor dit seizoen.”

88% kans op kwartfinale voor Anderlecht

Anderlecht daarentegen staat er goed voor. Volgens statistiekenbureau Gracenote gaat een ploeg die een Europese heenwedstrijd met 0-1 kan winnen, in 88% van de gevallen door. De Belgische teams scoren zelfs nog iets beter in het verdedigen van die uitgangspositie: achttien keer mocht een Belgische ploeg de voorbije jaren een 0-1 verdedigen in Europa, zeventien keer slaagden ze daarin. Enkel Club Brugge, in 2007 tegen Brann Bergen (1-2 verlies in de terugmatch), faalde. Paars-wit trok al vijf keer met een 0-1 voorsprong de terugmatch in en gaf die nog geen enkele keer uit handen.

Club Brugge-Brann Bergen 1-2: