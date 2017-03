‘Caje’ blikt in boek terug op indrukwekkende carrière: “Mooiste momenten waren bij Club Brugge”

In Hotel Geerts in Westerlo is dinsdagvoormiddag het boek ‘Jan Ceulemans, recht in de ogen’ van HLN-voetbaljournalist Rudy Nuyens voorgesteld. Het boek wordt vanaf vandaag/dinsdag te koop aangeboden in de boekhandel en kost 24,95 euro.

De biografie is een terugblik op de 42 jaar profvoetbal die de intussen zestigjarige Ceulemans achter de rug heeft. In de 272 pagina’s praat de Belgische recordinternational en drievoudig Gouden Schoen-winnaar zonder taboes over zijn indrukwekkende reeks ervaringen, trofeeën, goede en slechte dagen. Een bekroning van een indrukwekkende carrière.

“Ik ben onlangs zestig jaar geworden en dus leek het mij het ideale moment om de biografie uit te brengen”, ging Ceulemans van start. “Het is een terugblik op mijn carrière en daarom beschouw ik het ook wel als een bekroning op alles wat ik bereikt heb. Voordien was ik daar eigenlijk helemaal niet mee bezig. Ze hebben me vier à vijf jaar zitten polsen en ik antwoordde altijd dat ze maar moesten terugbellen als ik zestig werd. Ik heb dus woord gehouden”, aldus het voormalige boegbeeld van onder meer Club Brugge en de Rode Duivels.

‘Caje’ bereikte tijdens zijn carrière met de Duivels onder meer de halve finales op het WK in 1986 en de finale op het EK in 1980. Zijn mooiste moment beleefde hij naar eigen zeggen echter met Club Brugge. “Die Bekerwinst in 1986 zal me altijd bijblijven. Ik had op dat moment al twee finales verloren, één met Lierse en één met Club. Een eerste keer de Beker in de lucht mogen steken, geeft toch wel een speciaal gevoel. Bovendien werd de finale gewoon op Olympia (het huidige Jan Breydelstadion, red) gespeeld en dat gaf nog iets extra. Kort daarna verloren we de testwedstrijden om de titel en was het verdriet alom. Maar ook dat is voetbal.”