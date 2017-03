Westerlo-middenvelder riskeert drie speeldagen schorsing na degradatiewedstrijd

Westerlo - Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) wil Westerlo-middenvelder Khaleem Hyland schorsen voor drie speeldagen, waarvan één speeldag voortvloeit uit een voorwaardelijke schorsing van 4 november 2016. Die vordering maakte de bondsprocureur dinsdag ter zitting van de Geschillencommissie bekend.

Westerlo wist zich zondag op eigen veld niet te verzekeren van het behoud en ging kansloos onderuit tegen KRC Genk (0-4). In de 65e minuut (bij een 0-3 stand) werd Khaleem Hyland bovendien rechtstreeks uitgesloten door scheidsrechter Bart Vertenten nadat hij met het been te hoog was ingekomen op Boëtius. Voor die overtreding vordert het Bondsparket twee speeldagen schorsing en euro boete.

Hyland werd op de twaalfde speeldag uitgesloten na een opstootje met Club Brugge-middenvelder Claudemir. Daaraan hield hij één speeldag voorwaardelijke schorsing over. Die wordt allicht effectief gemaakt.

Westerlo zakt naar 1B en werkt geen nacompetitie meer af, waardoor Hyland de schorsing pas volgend seizoen zal moeten uitzitten. De Trinidadiaan is ervan overtuigd dat hij volgend seizoen niet meer voor Westerlo speelt en stuurde zijn kat naar de zitting. Wim Van Hove nam de honneurs dan maar waar voor Westerlo, maar voerde geen pleidooi. Als Hyland volgend seizoen niet meer op de Belgische velden speelt, wordt de schorsing evenwel overgedragen naar zijn nieuwe club.