Bondsparket wijst Charleroi-coach op voorbeeldfunctie: “Zo’n gedrag hoort niet thuis op een voetbalveld”

Charleroi-coach Felice Mazzu werd zondag tijdens de doelpuntenloze wedstrijd op het veld van Lokeren op de 30e speeldag in de Jupiler Pro League naar de tribunes gestuurd. Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) wil Mazzu voor één week schorsen. “De coach heeft een voorbeeldfunctie tegenover zijn spelers”, zei de bondsprocureur dinsdag ter zitting van de Geschillencommissie.

Met nog een kwartier op de klok kreeg Charleroi-speler Damien Marcq zijn tweede gele kaart na een overtreding op Nikola Jambor. Mazzu ging na de beslissing van scheidsrechter Alexandre Boucaut door het lint en werkte zijn frustraties uit op enkele waterflesjes in de dug-out van de Carolo’s. Boucaut stuurde de T1 van Charleroi daarop de tribunes in.

“Mazzu was duidelijke gefrustreerd door de uitsluiting van Marcq, maar zo’n gedrag hoort niet thuis op een voetbalveld”, aldus de procureur.

Mazzu kreeg net als de spelers en staf van Charleroi vakantie tot en met donderdag. Vrijdag beginnen de Carolo’s aan de voorbereiding voor Play-Off I. Charleroi opent de play-offs tegen KV Oostende. Door de vordering van het Bondsparket riskeert Mazzu die wedstrijd vanuit de tribunes te moeten volgen.

Pierre-Yves Hendrickx, administratief directeur van Charleroi, pleitte voor een voorwaardelijke sanctie. “Ik wil wijzen op de enorme druk die op de schouders van Mazzu en bij uitbreiding van de hele club rustte. We moesten ons op de slotspeeldag verzekeren van een plaats in de top zes. Mazzu trapte op een flesje in de dug-out, maar dat was niet om kritiek te uiten op de scheidsrechter. Hij was kwaad omwille van de situatie. Marcq pakt rood met nog een kwartier te spelen. Als Charleroi nog een doelpunt slikte, kwalificeerde de club zich niet voor Play-off I”, zei Hendrickx. “Hij heeft spijt van het voorval en heeft zich meteen geëxcuseerd. Mazzu is gekend voor zijn uitstraling en ‘cool’. In het Belgische voetbal gedraagt hij zich voorbeeldig. Hij praat veel met de vierde official en heeft niets dan respect voor de scheidsrechters. Ik praat elke dag met hem en hij ergert zich wel vaker aan het gedrag van andere trainers tegenover de wedstrijdleiding. Ik zeg hem dan dat hij alleen naar zichzelf moet kijken. Daarom stel ik een week schorsing met uitstel voor, zo krijgt hij nog een laatste kans.”

De Geschillencommissie maakt dinsdagnamiddag zijn vonnis bekend.