Al 200.000 voetbalfans willen mirakelmatch Barcelona-PSG te laten herspelen

De indrukwekkende comeback van Barcelona tegen PSG (6-1) met drie doelpunten in de laatste zeven minuten ligt nog zwaar op de maag bij de Parijzenaars. De Franse eersteklasser verwijt de scheidsrechter dat ze uitgeschakeld zijn in de Champions League. Ze dienden dan ook een dossier in bij de UEFA met video’s van de verschillende betwiste fases waarbij ref Deniz Aytekin volgens hen in de fout ging. Ondertussen loopt er ook een petitie om de match te laten herspelen. Maar liefst 200.000 voetbalfans tekenden de petitie al.

De Franse topploeg stak heel wat werk in het dossier, waarbij ze verschillende internationale scheidsrechters aan het woord laten en uittreksels uit verschillende kranten aanhalen om hun gelijk te bewijzen. Volgende fases zijn volgens PSG verkeerd beoordeeld door de ref in Camp Nou.

Hands van Mascherano

Acht minuten nadat Suarez de openingsgoal tegen de netten prikte, claimde PSG een strafschop. Draxler had een lage voorzet in gedachten, maar de bal bleef steken tegen de uitgestrekte steunarm van de inglijdende Javier Mascherano. Een twijfelachtige fase, maar ref Aytekin liet begaan aan en gaf een hoekschop. Een penalty voor PSG was hier op zijn plaats geweest.

Een tweede gele kaart voor Piqué

Gerard Piqué kreeg na 23 minuten al een geel karton onder zijn neus geschoven, maar Aytekin hield zijn kaarten op zak toen Piqué in de 41e minuut aan het shirt van Edison Cavani trok.

Foto: EPA

Onfortuinlijke Meunier geeft penalty weg

De meest besproken penalty van de avond. Thomas Meunier liet zich verrassen door een goede steekbal van Andrés Iniesta. De rechtsachter van PSG probeerde zich snel om te draaien onder druk van Neymar, struikelde ongelukkig en viel. Neymar viel over de schouder van de onfortuinlijke Meunier, Barcelona kreeg (terecht) een penalty die hen op een 3-0 voorsprong bracht. PSG claimt nu dat de Braziliaan zelf contact zocht.

Foto: AFP

De harde trap op Marquinhos

PSG vindt dat de trap van Neymar op de Braziliaanse verdediger Marquinhos een kaart verdiende. Het voorval gebeurde na het eerste doelpunt van PSG.

Het stukje toneel van Suarez, deel 1

Na minimaal contact van Marco Verrati, gooide Luis Suarez zich theatraal tegen de grond in het strafschopgebied van de bezoekers. Aytekin floot geen penalty, maar gaf evenmin geel voor een schwalbe.

Hands van Piqué

Na 78 minuten raakte de bal het hand van Gerard Piqué, na een pass van Angel Di Maria. De ref liet doorspelen.

Het stukje toneel van Suarez, deel 2

De meest discutabele penalty van de avond kwam er na een schwalbe van Luis Suarez. Eén minuut voor het einde van de reguliere speeltijd en bij een 4-1 stand werd Luis Suarez de grote rechthoek ingestuurd na een dieptepass van Lionel Messi. PSG-verdediger Marquinhos ging even aan de schouder van Suarez hangen, de Uruguayaan ging als vermoord neer en versierde een strafschop. Suarez werd misschien wel uit evenwicht gebracht in volle snelheid, zijn reactie was fel overdreven.

Foto: AFP

Petitie

Ondertussen loopt er ook een petitie om de match te laten herspelen, omwille van de vele fouten van scheidsrechter Deniz Aytekin. Maandag verzamelde de petitie al 200.000 handtekeningen.