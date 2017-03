Diego Costa waarschuwt Chelsea voor mogelijk vertrek Hazard en Courtois

Chelsea-aanvaller Diego Costa heeft zijn club gewaarschuwd dat Real Madrid komende zomer wel eens zou kunnen komen aankloppen voor Rode Duivels Eden Hazard en Thibaut Courtois. “Real Madrid heeft mensen als Courtois nodig”, zei hij onomwonden bij het Spaanse radiostation Cadena Cope.

De Spaanse Braziliaan toonde zich na de gewonnen topper tegen Manchester United verrassend open over de geruchten dat Real Madrid interesse zou hebben in Rode Duivels Thibaut Courtois en Eden Hazard. De topschutter van The Blues stak niet weg dat hij de twee Belgen een verrijking zou vinden voor de Koninklijke. Vooral over onze nationale nummer één was Costa categoriek: “We weten dat Courtois van Spanje houdt”, vertelde hij aan het Spaanse radiostation Cadena Cope. “Zijn familie woont er. Hij is een geweldige doelman en Real Madrid heeft mensen als hij nodig.”

Het zou slecht nieuws zijn voor Chelsea als Real Madrid Hazard en Courtois komt halen. Eden is de beste, hij is echt top. Barcelona en Real Madrid zullen hem in de gaten houden en als zo’n team komt aankloppen, moet je erover denken te vertrekken. Het is normaal dat zulke ploegen hem het hof maken, maar ik hoop dat Hazard niet vertrekt.”