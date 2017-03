Glamping breekt nu ook echt door in ons land

In 2015 vielen de Belgen nog met mondjesmaat voor het nieuwe kamperen, dit jaar zijn onze landgenoten al de grootste Europese fans van glamping. Dat blijkt uit cijfers van Vancansoleil, marktleider in campingvakanties, die Het Laatste Nieuws kon inkijken.

Glamping biedt het beste van twee werelden; midden in de natuur vertoeven en toch met het nodige comfort. De Belgen lijken alvast fan te zijn. Volgens Vacansoleil boekten in 2015 slechts 421 landgenoten een dergelijke vakantie, anno 2017 zijn er dat al 1.232. Geen hallucinante getallen, maar daarmee behoren we wel tot de meest enthousiaste glampers van Europa, want we zijn goed voor 12 procent van alle boekingen.

De cijfers verbazen alvast directeur Pierre Fivet niet. Volgens hem houden Belgen van comfort en zijn ze ook bereid daar geld voor neer te tellen. Glamping biedt dan wel meer luxe dankzij pakweg echte bedden, airconditioning of ontbijt op bed, er hangt ook een steviger prijskaartje aan vast dan met een gewone tent op een camping staan. Vooral in het hoogseizoen kunnen de prijzen naar verluidt oplopen.