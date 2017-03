Scarlett Johansson wordt Ivanka Trump

De Amerikaanse actrice Scarlett Johansson heeft een opvallend typetje neergezet in een sketch voor televisieshow ‘Saturday Night Live’. De 32-jarige blondine imiteerde niemand minder dan presidentsdochter Ivanka Trump.

De ‘Ghost in the Shell’-ster trok een lange, blonde pruik aan en wandelt als Ivanka door een zaal vol mensen, die haar allemaal nakijken. Bij het filmpje hoort een voice-over die vol lof is over haar verschijning.

“Iedere man kent haar naam, iedere vrouw kent haar gezicht. Als zij ergens binnenkomt, zijn alle ogen op haar gericht”, klinkt het. Dan draait ze zich om en prijst de vertelstem een nieuw, fictief parfum aan. “Een vrouw die een eigen geurtje verdient, want ze is prachtig en machtig. Ze is ‘Complicit’, zoals de naam van het flesje. Dat betekent letterlijk vertaald: medeplichtig.

De toon van het filmpje blijft sarcastisch. “Ze is een feministe, advocate en boegbeeld voor vrouwen. Ik durf wedden als ze naar ‘Titanic’ kijkt, dat ze ervan overtuigd is dat ze Rose is. Maar sorry meisje: je bent Billy Zane (de slechterik die tweede keuze wordt nadat Rose kiest voor Jack, nvdr). Dit is de geur voor de vrouw die dit allemaal zou kunnen stoppen, maar het niet zal doen”.

Het filmpje is op twee dagen tijd al meer dan vijf miljoen keer bekeken. Het is niet de eerste keer dat een SNL-sketch online een eigen leven gaat leiden. Ook Alec Baldwin zijn imitatie van president Trump ging het hele internet rond.