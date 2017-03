De Bruyne droomt van Champions League: “Ik ben hier om prijzen te winnen”

Woensdag verdedigt Manchester City een 5-3 voorsprong in Monaco in de terugwedstrijd van de achtste finales van de Champions League. In een interview op de clubwebsite laat Kevin De Bruyne optekenen in zijn carrière minstens één keer de Champions League te willen winnen.

“Iedereen die naar Manchester City komt, wil prijzen pakken”, opent De Bruyne. “Iedereen verwacht dat we fantastisch spelen en trofeeën winnen en wij verwachten dat ook zelf.”

City mag in de competitie dan wel tien punten achter leider Chelsea staan, het doet dit seizoen nog volop mee voor de prijzen. Afgelopen weekend plaatsten de Citizens zich voor de halve finales van de FA Cup. Arsenal wordt daarin de tegenstander in Wembley. Woensdag kan de ploeg van Pep Guardiola zich ook plaatsen voor de kwartfinales van de Champions League.

De Bruyne speelt dit seizoen in een iets meer verdedigende rol. “Ik ben een positief ingestelde speler. Van nature ben ik meer aanvallend. Maar het belangrijkste is dat ik speel waar het team me nodig heeft. Ik word individueel ook beter als het goed gaat met het team. Ik ben hier om prijzen te winnen. Ik hoop op het einde van mijn carrière te kunnen zeggen dat ik minstens één keer de Champions League gewonnen heb”, besluit de Bruyne.

Ook Vincent Kompany is mee afgezakt naar de dwergstaat. De kans dat hij woensdag zijn opwachting maakt is klein, maar de kapitein van De Rode Duivels trainde alvast gewoon mee.