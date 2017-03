Ronaldo onthult geheim achter gespierd lichaam bij opening van eigen fitness

Dat Cristiano Ronaldo zelf een fervente fitnesser is, daar is zijn indrukwekkend lichaam het bewijs van. Bij de opening van zijn eigen “CR7 Crunch Fitness” in Madrid ontkrachtte de Portugees de mythe als zou hij elke dag 3.000 sit-ups doen. Maar de ster van Real Madrid verklapte meteen hoeveel hij er dan wel doet. En dat terwijl zijn vriendin Georgina Rodriguez vanop de eerste rij goedkeurend toekeek.

Cristiano Ronaldo sportte zelf gretig mee bij de opening van de CR7 Crunch Fitness in Madrid en volgde de aanwijzingen van de instructeurs en instructrices.

Toen achteraf gevraagd werd of het klopte dat hij elke dag 3.000 sit-ups deed, verklapte de 32-jarige Ronaldo zijn regime voor zijn indrukwekkende six-pack. “Nee, dat is niet waar. Het is niet goed om te veel sit-ups te doen want dan kan je pijn krijgen in je onderrug. Normaal train ik zo’n vier à vijf keer per week en dan doe ik 200 of 300 sit-ups.” Toch nog steeds indrukwekkend...

Terwijl Ronaldo de pers te woord stond, keek zijn vriendin Georgina Rodriguez goedkeurend toe vanop de eerste rij.

Foto: Photo News

