Messi en Suarez geven inzicht in toiletgewoontes: “Plas jij al zittend? Ik ook!”

Lionel Messi en Luis Suarez vormen een gevaar voor elke verdediging in de Spaanse eerste klasse. Bij Barcelona maken ze heel wat doelpunten, en ook buiten het veld kunnen de heren het prima met elkaar vinden. Er is echter een ding waar de voetbalvedetten het moeilijk mee hebben: rechtstaand plassen. Tijdens een interview in het Uraguayaanse tv-programma Por la Camiseta ontdekten Messi en Suarez met het nodige gelach dat ze allebei al zittend plassen.