Ex-ploegmaat vertelt opvallende anekdote over Hazard: “Hij werd geslagen door ploegmaats”

De Franse ex-voetballer Gregory Tafforeau was twee jaar ploegmaat van de jonge Eden Hazard bij Lille en zag dus vanop de eerste rij hoe de jonge Hazard opgroeide. Dat ging niet altijd even makkelijk, zo verklapte de 40-jarige Tafforeau in het voetbalprogramma Le Vestiaire. Hij haalde er een opvallende anekdote boven over Hazard: “Op een gegeven moment werd hij geslagen door de anciens.”

De anekdote van Tafforeau dateert uit 2007, toen Eden Hazard als 16-jarige zijn eerste stapjes in het profvoetbal zette. “Hij kwam aan op de eerste training met zijn sokken naar beneden, zijn veters ongestrikt en zonder scheenbeschermers. Hazard gedroeg zich op training alsof hij al een oudgediende van de club was en dat zorgde voor ergernissen bij de echte anciens”, aldus Tafforeau.

“Op een dag was ik als eerste op de club en zat ik in het krachthok. Plots hoorde ik een bijzonder luide klap. Ik ging gaan kijken en zag Eden staan met zijn hand op zijn wang”, herinnert de verdediger zich. “Franck Béria, nochtans een crème van een kerel, stond erbij met bloeddoorlopen ogen. Hij had Eden een zware klap uitgediend. Blijkbaar had Hazard hem belachelijk gemaakt in het centrum van Rijsel waar iedereen bijstond...”

En dat was nog niet alles. Nog in dezelfde week was het opnieuw van dat. “Twee dagen later kreeg hij opnieuw een klap. Ditmaal van Nicolas Plestan, een andere ancien. Tweemaal in dezelfde week, onwaarschijnlijk toch? Eden stond met de tranen in de wangen, maar sindsdien zagen we zijn gedrag in de positieve zin veranderen...”