Nederlandse Eredivisie denkt ook aan play-off formule

Het niveau van de Nederlandse competitie daalt vinden ze bij onze noorderburen en daarom vergaderen de leiders van de 18 Nederlandse eersteklassers de komende twee dagen in Wageninge voor een hervorming van de huidige Eredivisie. De Belgische Jupiler Pro League gebruiken ze als leidraad, want alle drie de modellen die momenteel nog op tafel liggen, bevatten het ‘Belgische’ play-offsysteem die voor de apotheose moet zorgen van het Nederlandse voetbalseizoen.

Aan het begin lagen er zeven verschillende modellen op tafel. “Maar na enkele gesprekken hebben we er drie van overgehouden”, verklaart Hans Nijland, directeur van FC Groningen. De eerste optie daarvan is een reguliere competitie met 18 eersteklassers met heen- en terugwedstrijden en op het einde een nacompetitie met de zes beste ploegen die strijden voor de titel en de overige Europese tickets.

De tweede optie is een kampioenschap met zestien ploegen met heen- en terugmatchen en op het einde een nacompetitie met de zes beste ploegen die onder elkaar uitmaken wie de titel grijpt. Een kopie van het play-off-systeem in ons land dus, maar die hervorming zaait veel verdeeldheid bij onze noorderburen. Volgens het Nederlandse dagblad AD zijn vooral de kleinere clubs op hun hoede en heeft deze formule enkel kans op slagen met stevig lobbywerk en hoge, financiële tegemoetkomingen.

Voor de laatste denkpiste willen de clubleiders niets veranderen aan het huidige systeem en het kampioenschap met achttien ploegen, maar willen ze via een play-offmodel de ploegen onderlinge strijd laten uitmaken wie de tickets voor Europees voetbal in de wacht sleept. Uitsluitsel wordt verwacht in mei op de algemene vergadering waar elke club beschikt over één stem.